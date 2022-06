Jadwal Grand Final MSC Hari Ini 19 Juni 2022: RRQ Hoshi Kembali Bertemu RSG PH

jpnn.com, JAKARTA - Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2022 hari ini, Minggu 19 Juni 2022, bakal menggelar babak grand final antara wakil Indonesia RRQ Hoshi dan RSG PH dari Filipina.

Tim berjuluk Raja dari Segala Raja ini kembali bertemu dengan RSG PH. Sebelumnya, juara MPL Filipina musim ini turun ke final lower bracket setelah dikalahkan R7 dan kawan-kawan dengan skor 1-3 pada Sabtu (18/6).

Di babak final lower bracket, RSG menang atas Omega Esports dengan skor 3-2 sehingga berhak melaju ke grand final melawan RRQ.

Sebagaimana diketahui, babak grand final MSC 2022 menggunakan sistem pertandingan best of seven. Artinya, pertandingan grand final ini bisa menghasilkan skor 4-0 dan 4-3.

Jadwal grand final MSC hari ini, Sabtu 18 Juni 2022, sebagai berikut:

Pukul 16.00 WIB: RRQ Hoshi vs RSG PH

Pertandingan penentuan juara MSC 2022 bisa disaksikan melalui akun YouTube Mobile Legends dan MPL Indonesia. (mar2/jpnn)