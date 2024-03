GWM Meresmikan Diler Pertama di Pondok Indah Mall

jpnn.com, JAKARTA - Great Wall Motors (GWM) memantapkan ekspansi bisnisnya di Indonesia dengan meresmikan diler NEV Experience Center pertama yang berlokasi di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan.

“Diler NEV Experience Center ini yang pertama dan bersifat permanen,” kata General Manager, GWM Indonesia, Constantinus Herlijoso di Jakarta.

NEV Experience Center menjadi diler modern pertama di kawasan pusat perbelanjaan, dan berfungsi sebagai hub bagi pelanggan dan penggemar otomotif.

“Kami menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak industri kendaraan global yang sadar lingkungan. Untuk itu, GWM membawa 3 (tiga) pilar globalnya ke Indonesia, yaitu New Intelligent, New Energy, dan New Experience,” dia menambahkan.

GWM juga akan terus melebarkan sayap mereka untuk membuka gerai-gerai terbaru, yang dapat memberikan rasa nyaman kepada para konsumen mereka di seluruh Indonesia.

Dalam waktu dekat, kata Constantinus, GWM juga akan membuka diler 3S (Salles, Sparepart, Service) yang terletak di bilangan Tomang, Jakart Barat pada awal April 2024 mendatang.

“Dealer GWM berikutnya akan segera dibuka di Tomang, menawarkan layanan 3S, dan akan menjadi standar jaringan diler GWM yang akan segera merambah kota-kota besar di Indonesia,” ujar dia.

Selain peresmiam diler pertama, GWM juga menggelar pameran besar di PIM 1, PIM 2, PIM 3, dan Street Gallery mulai tanggal 21 Maret hingga 24 Maret 2024.