jpnn.com, JAKARTA - Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono diserang kanker darah dan masih dirawat di National University Hospital, Singapura. Jumat (15/2), PM Singapura Lee Hsien Loong bersama istrinya, Ho Ching. Kondisi istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu masih stabil.

Lee Hsien dan Ho Ching, tampak pula Wakil PM Singapura Teo Chee Hean. Mereka datang ke National University Hospital sekitar pukul 11.45. Kedatangan mereka disambut SBY bersama kedua anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Selanjutnya, SBY mengajak tamunya melihat Ani. Mereka hanya menyapa mantan ibu negara itu dari kejauhan, yaitu di depan pintu ruangan.

“Mama, bapak PM dan Madam Ho Ching,” ucap SBY kepada istrinya mengabarkan kedatangan tamunya seperti terlihat di video yang diberikan pengurus DPP Partai Demokrat kepada Jawa Pos.

“Hai Bu Ani, how are you? Selamat pagi,” ucap Lee Hsien. “Wish you all the best. Semoga sehat ya, selamat dan sembuh,” lanjutnya.

Ho Ching hanya memberikan isyarat kedua tangannya disilangkan di dadanya untuk memberikan dukungan Ani agar kuat dan cepat sembuh.

Setelah itu, SBY berbincang dengan Lee Hsien di ruang transit ditemani AHY, Ibas, Hatta Rajasa dan Dino Patti Djalal.