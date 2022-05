Harga TBS Sawit dan CPO Stabil di Daerah Ini, Masih Mantap!

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi Putri Rainun menyatakan harga CPO, inti, dan Tanda Buah Segar (TBS) sawit di wilayahnya masih stabil.

Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Jambi pada periode 5-12 Mei 2022 Rp 15.940 per kilogram, TBS sawit Rp 2.970 per kilogram dan inti sawit Rp 10.023 per kilogram.

"Hasil yang ditetapkan tim perumus kali ini stabil atau sama dibandingkan periode sebelumnya," kata Putri di Jambi, Sabtu (8/5).

Putri menjelaskan penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, merupakan kesepakatan tim perumus.

"Rapat dihadiri para pengusaha koperasi dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur," ungkapnya.

Berikut selengkapnya daftar harga TBS sawit:

1. Harga TBS sawit usia tanam tiga tahun Rp 2.970 per kilogram.

2. Harga TBS sawit usia tanam empat tahun Rp 3.156 per kilogram.

3. Harga TBS sawit usia tanam lima tahun Rp 3.302 per kilogram.