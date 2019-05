Hasil di New Zealand Open Bikin Indonesia Optimistis di Piala Sudirman 2019

jpnn.com, JAKARTA - Hasil akhir New Zealand Open 2019 Minggu lalu (5/5) membuat Indonesia optimistis menatap Piala Sudirman 2019 di Nanning, Tiongkok, 19-26 Mei mendatang.

Di New Zealand, Merah Putih merebut dua gelar yakni tunggal putra Jonatan Christie dan ganda putra M. Ahsan/Hendra Setiawan. Plus satu runner up lewat pasangan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Kabid Binpres PBSI Susy Susanti mengatakan puas dengan pencapaian tersebut. Apalagi ada beberapa pasangan yang peringkatnya naik ke delapan besar dunia. Hal itu bisa menjadi suntikan semangat menjelang Piala Sudirman 2019.

''Yang datang ke Piala Sudirman nanti semua levelnya tim terbaik,'' kata Susy kemarin. ''Tentunya dengan hasil dari New Zealand Open 2019 itu bisa menambah kepercayaan diri dan keberanian para atlet untuk tampil maksimal,'' imbuh peraih emas Olimpiade Barcelona 1992 itu.

Sebelum bertolak ke Nanning, para atlet memiliki jeda waktu selama dua minggu. Menurut Susy hal itu menguntungkan. Mereka bisa memulihkan kondisi dan melakukan pembenahan jelang kompetisi dimulai. ''Kami harapkan kondisi para atlet bisa fit dulu. Jangan sampai ada yang sakit. Waktunya tidak banyak kami gunakan untuk penyusunan strategi dan mempelajari lawan,'' imbuhnya.

Dua tahun lalu, tim Piala Sudirman 2017 mendapatkan materi team building di Bogor, Jawa Barat. Semacam outbond untuk membangun kekompakan. Namun, kata Susy, tahun ini kegiatan serupa tidak bisa diadakan. Karena waktunya mepet, plus sudah masuk bulan Ramadan. Dia ingin skuad Piala Sudirman berlatih intensif.