Rahasia Sukses Jojo di New Zealand Open 2019

jpnn.com, AUCKLAND - Jonatan Christie merebut gelar juara New Zealand Open 2019 usai mengalahkan Ng Ka Long Angus (Hong Kong) 21-12, 21-13 di Auckland, Minggu (5/5) kemarin.

Hasil ini memperbaiki capaian yang diraih Jojo (panggilan Jonatan) tahun lalu, saat menjadi runner-up setelah dikalahkan Lin Dan (Tiongkok).

Jojo tampil baik di laga final, permainannya rapi dan cenderung minim kesalahan sendiri. Hal ini membuat Ka Long tak bisa mengembangkan permainannya dan banyak melakukan kesalahan beruntun.

"Saya melihat kondisi kaki lawan sepertinya tidak enak kalau dilari-lariin. Jadi saya sengaja membuat dia lari ke sudut lapangan, mungkin ini yang bikin dia enggak enak mainnya. Saya juga enggak mau buru-buru menyerang, karena kalau dismes terus, pertahanannya bagus, makanya saya coba chop silang kiri kanan, depan belakang," kata tunggal Indonesia peringkat sembilan dunia itu.

Great drop shot from Christie as he sees off threat from Ng ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/qcg5ATvaaq — BWF (@bwfmedia) May 5, 2019