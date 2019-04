Hasil Lengkap Game 1 Babak Pertama NBA Playoffs 2019

jpnn.com, TEXAS - Unggulan kedua wilayah barat Houston Rockets memenangi game 1 babak pertama NBA Playoffs 2019

Menjamu unggulan tujuh Utah Jazz di Toyota Center Texas, Senin (15/4) siang WIB, Rockets menang 122-90. Rockets pun memimpin 1-0 (best of seven). Sementara dari wilayah timur, unggulan pertama Milwaukee Bucks belum menemukan kesulitan meladeni unggulan ke-8 Detroit Pistons 121- 86.

Game 1 babak pertama hari ini tak memunculkan kejutan seperti Minggu (14/4) kemarin, saat sejumlah tim yang lebih diunggulkan kalah di kandang sendiri.

Unggulan ketiga wilayah timur Philadelphia 76ers takluk di markas sendiri saat menjamu Brooklyn Nets 102-111. Begitu juga dengan unggulan kedua timur Toronto Raptors yang kalah 101-104 saat menjamu Orlando Magic. Nasib serupa dialami unggulan kedua barat, Denver Nuggets yang kalah 96-101 dari unggulan ketujuh San Antonio Spurs. (nba/adk/jpnn)

Hasil Game 1 Babak Pertama NBA Playoffs 2019:

Minggu (14/4) WIB

Brooklyn Nets at Philadelphia 76ers 111-102

Orlando Magic at Toronto Raptors 104-101

LA Clippers at Golden State Warriors 104-121

San Antonio Spurs at Denver Nuggets 101-96

Senin (15/4) WIB

Indiana Pacers at Boston Celtics 74-84

Oklahoma City Thunder at Portland Trail Blazers 99-104

Detroit Pistons at Milwauke Bucks 86-121

Utah Jazz at Houston Rockets 90-122

Game 2: 16 s/d 19 April (best of seven)



nba