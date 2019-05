Hasil NBA: Bucks dan Warriors Unggul 2-0 di Final Wilayah

jpnn.com, WISCONSIN - Milwaukee Bucks dan Golden State Warriors sama-sama sukses memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dalam dua game final wilayah NBA. Bucks di timur, untuk sementara unggul 2-0 (best of seven) atas Toronto Raptors. Dua kemenangan tersebut diraih di kandang mereka Fiserv Forum Center, Milwaukee, Wisconsin.

Di game kedua, Sabtu (16/5) siang WIB tadi, Buck menang 125-103. Game ketiga dan keempat akan berlangsung di markas Raptors.

Sementara di barat, Warriors juga untuk sementara unggul 2-0 atas Portland Trail Blazers. Dua kemenangan juga diraih di kandang mereka Oracle Arena. Game ketiga akan berpindah tempat ke markas Blazers. (adk/jpnn)