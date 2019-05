Tampil Garang, Brook Lopez Bawa Bucks Kalahkan Raptors di Game 1 Final Wilayah Timur NBA

jpnn.com, WISCONSIN - Forward Milwaukee Bucks Brook Lopez menjadi bintang timnya saat menekuk Toronto Raptors dalam game pertama final wilayah timur NBA. Dalam pertandingan di Fiserv Forum Center, Milwaukee, Wisconsin Kamis (16/5) pagi itu, Lopez mencetak 29 points untuk mengantar Bucks menang 100-98.

"Ini adalah perjuangan tim yang lengkap. Kami bermain dengan energi yang baik sepanjang pertandingan," kata Lopez di laman AFP.

Kemenangan ini membuat Bucks memimpin final timur dengan 1-0 (best of seven). (adk/jpnn)

