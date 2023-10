Heinz Ajak Pencinta Kuliner Eksplorasi Cita Rasa Dunia ke Meja Makan

jpnn.com, JAKARTA - Heinz terus menghadirkan semangat ‘To do the common thing un-commonly well’ lewat berbagai kegiatan kreatif dan inspiratif di banyak negara. Tahun ini, Heinz Indonesia mengambil bagian dalam Brightspot Market 2023, mengajak pengunjung untuk berpetualang dalam cita rasa kuliner dunia dan membawanya ke meja makan mereka. Head of Marketing for Taste Elevation Kraft Heinz Indonesia Intan Ekowati mengatakan salah satu cara perusahaan mengajak konsumen adalah lewat keseruan dua sesi spesial live cooking show pada 30 September dan 7 Oktober 2023. Baca Juga: Gandeng Yayasan Helping Hands, Kraft Heinz Latih Peyandang Disabilitas Berbisnis Kuliner Sebagai global brand yang mengusung semangat inovasi dan kreativitas, Heinz telah hadir di berbagai kegiatan kreatif dan inspiratif di banyak negara sejak awal berdirinya 1869. "Kami berharap para pengunjung dapat makin merasakan petualangan rasa yang seru dan menyenangkan, untuk ciptakan momen kebersamaan di meja makan yang berkesan," ungkap Intan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu (7/10). Intan menjalaskan minat konsumen Indonesia cukup tinggi terhadap kuliner internasional. Halitu menjadi melatarbelakangi Heinz untuk menghadirkan inovasi saus tomat dan saus sambal, dua bahan yang paling sering digunakan untuk menjadi pelengkap hidangan Barat . Baca Juga: McDonald Stop Gunakan Saus Heinz Setelah 40 Tahun Sejak resmi diluncurkan di Indonesia pada akhir 2021, Heinz Indonesia telah membawa ragam pilihan rasa dunia melalui saus tomat Heinz dan tiga varian saus sambal Heinz, yakni saus sambal Heinz ala Raw Mango Indonesia, saus sambal Heinz ala Gochujang Korea, dan saus sambal Heinz ala Roasted Jalapeno Meksiko.



Masih dalam rangkaian kegiatan di Brightspot Market 2023 yang diadakan dua pekan pada 27 September - 1 Oktober 2023 dan 6 Oktober - 8 Oktober 2023, Heinz juga turut menghadirkan menu kolaborasi bersama dengan 10 pelaku usaha F&B, diantaranya Goods Burger, LYMA, dan HONESTFOOD Gourmet. Tak hanya itu, Heinz juga menghadirkan 7 titik Saucebins sepanjang acara untuk melengkapi kenikmatan makanan dari F&B tenants yang terlibat di Brightspot Market tahun ini.