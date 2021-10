Hotel Milik Indonesia Ferry Property Berganti Nama

jpnn.com, LABUAN BAJO - Presiden Joko Widodo meresmikan Hotel Meruorah, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10).

Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo yang sebelumnya bernama Hotel Inaya Bay Komodo, merupakan bagian dari Kawasan Terpadu Labuan Bajo, yang dimiliki dan dikelola oleh PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO).

IFPRO merupakan perusahaan joint venture yang dimiliki oleh dua perusahaan BUMN, yaitu PT PP dan ASDP.

Saat ini, IFPRO sedang membangun Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, yang meliputi area komersial, hotel bintang lima, marina serta pengembangan dermaga penyebrangan.

Hotel yang dikembangkan oleh IFPRO di Kawasan Marina Labuan Bajo ini telah beroperasi dengan membuka layanan kamar sebanyak 145 yang terdiri dari lima tipe kamar, yaitu: The Horizon Hill View, The Horizon Sea View, The Signature Hill View, The Signature Sea View, The Phinizy, dan Presidential Suite.

Hotel Meruorah ini dilengkapi dengan fasilitas Merurorah Convention Center yang memiliki delapan Meeting Room, The Executive Lounge, The Bay Restaurant, Moon Bar, Café et Lobby, Swimming Pool, Fitness Center, Spa, dan Promenade.

Baca Juga: Anak Usaha PT PP Lakukan Pemancangan Tiang Pertama Proyek SPAM Lintas Kota

"Kami sangat mengapresiasi dengan dilakukannya rebranding ini. Kami berharap Hotel Meruorah ini akan menjadi daya tarik tersendiri di Kawasan Marina Labuan Bajo ini," ujar Direktur Utama PT PP Novel Arsyad.

Novel juga berharap dengan berkembangnya Kawasan Marina Labuan Bajo ini bisa meningkatkan gairah pariwisata super priority di Indonesia, yang diharapkan bisa menjaring para wisatawan, baik lokal maupun internasional.