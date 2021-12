IDLC 2021 Membahas Peran Penting Pemimpin pada Masa Sulit

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pakar dan top leader dari berbagai perusahaan berbicara di acara Indonesia Leadership Conference 2021 yang digelar pada 7-9 Desember 2021.

IDLC 2021 mengangkat tema besar “Leading the Way towards Infinite Organization”.

Pada hari pertama konferensi kepemimpinan terbesar di Indonesia ini membahas peta situasi 2021 dan 2022, rintangan dan pemulus jalan yang terkini.

“Pembicara berasal dari pihak yang kredibel dan pemimpin di perusahaan yang lebih mapan (established) dan perusahaan rintisan (start-up),” terang Chairman IDLC 2021 Atok R Aryanto dalam keterangan tertulisnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasyid mengatakan seorang pemimpin harus mempunyai dan memberi harapan kepada subordinasi.

“Disertai dengan value authenticity, spirituality dan agility, yang menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi perubahan saat ini,” terang Arsjad pada sesi pembuka, yang juga dihadiri Ketua INDEF Didik J. Rachbini.

Didik mengatakan seorang pemimpin harus paham bahwa dinamika yang terjadi saat ini sangat cepat, sehingga harus melakukan perubahan secara cepat.

Direktur Kubik Leadership Fauzi Rachmanto juga hadir sebagai pembicara di acara yang berlangsung selama tiga hari itu.