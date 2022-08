Ikut Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2022, Bamsoet Sabet Juara III

jpnn.com, DEPOK - Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo berhasil menyabet juara III kelas menembak Presisi Eksekutif 15 meter di Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2022.

Kejuaraan menembak yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memperingati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77, di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso, Mako Brimob, Depok, Sabtu (6/8).

Selain Presisi Eksekutif 15 meter, kelas yang dipertandingkan dalam Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2022, di antaranya Presisi Reguler 15 meter, Dueling Plat 15 meter, serta Speed Benchrest 200 meter.

Dewan Penasehat PB PERBAKIN itu berharap Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2022 yang diikuti sekitar 62 peserta, menjadi wadah mengasah kemampuan menembak aparatur sipil negara (ASN) Kemenkumham.

"Sekaligus aktualisasi dan kolaborasi bagi jajaran Kemenkumham dengan berbagai mitra kerja dan jajaran terkait lainnya, sehingga bisa saling meningkatkan semangat kerja dan profesionalitas," harap Bamsoet seusai mengikuti Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2022, Sabtu (6/8).

Sebelumnya, Bamsoet yang juga Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA) meraih juara I Best of The Best Kelas Eksekutif dalam Kejuaraan Menembak Jaksa Agung Cup 2022.

Pada kejuaraan yang berlangsung di lapangan tembak Perbakin Senayan itu, Bamsoet berhasil mengalahkan mengalahkan Kepala BNN Komjen Petrus Golose, Wakil Jaksa Agung Sunarta dan Kajati Kalbar Mashudi.

Bamsoet mengapresiasi konsistensi Menkumham Yasonna Laoly yang secara rutin setiap tahunnya menyelenggarakan kejuaraan menembak.