Imbang 3-3 dengan AS Roma, Chelsea Ulangi Kegagalan 2012

jpnn.com, LONDON - Winger Chelsea Eden Hazard menyelamatkan timnya dari kekalahan saat menjamu AS Roma di Stamford Bridge, Kamis (19/10) dini hari. Dalam matchday ketiga Grup C Liga Champions itu, kedua tim akhirnya berbagi angka 3-3.

Chelsea unggul dua gol lebih dahulu lewat David Luiz (11) dan Hazard (37). Tim tamu kemudian bangkit bahkan gantian unggul lewat Aleksandar Kolarov (40) dan dua gol Edin Dzeko (64, 70).

Hazard menyamakan kedudukan lewat sundulannya pada menit ke-75. "Ini adalah hasil bagus buat kedua tim. Namun saat tuan rumah unggul dua gol, seharusnya bisa memenangkan pertandingan," kata Hazard di laman Marca.

Opta mencatat, hasil ini adalah untuk ketiga kalinya buat Chelsea gagal menang di Liga Champions, setelah sempat unggul lebih dahulu 2-0. Sebelumnya, Chelsea pernah bermain imbang 2-2 dengan Juventus (2012) setelah unggul 2-0. Lalu sama kuat 2-2 dengan AS Monaco (2004), juga setelah unggul 2-0.

Hasil Kamis dini hari tadi membuat The Blues masih memimpin Grup C dengan tujuh poin dari tiga pertandingan. AS Roma di tempat kedua dengan lima poin.

Atletico Madrid yang hanya bermain imbang 0-0 dengan tuan rumah Qarabag, di tempat ketiga dengan dua poin. Qarabag, tim debutan, menjadi juru kunci dengan satu poin pertama mereka di Liga Champions. (adk/jpnn)