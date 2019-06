Indahnya Duet Beyonce - Glover di Soundtrack The Lion King

jpnn.com - The Lion King yang menggunakan teknologi photo-realistic CG dijadwalkan rilis pada awal Juli. Menjelang penayangannya, Disney mengunggah video singkat spesial di YouTube, Senin (24/6). Penayangannya tepat dengan perayaan 25 tahun rilis The Lion King versi animasi.

Cuplikan berdurasi 45 detik tersebut adalah iklan TV yang tayang mulai Kamis (20/6) di Amerika Utara. Can You Feel the Love Tonight versi Beyonce dan Donald Glover -pengisi suara Nala dan Simba- diperdengarkan untuk kali pertama di video tersebut. Pada versi sebelumnya, lagu itu dibawakan Elton John.

Fans menyambut antusias. Beyonce dan Glover dinilai berhasil menghidupkan kembali lagu yang memenangi Best Male Pop Vocal Performance Grammys 2015 tersebut. ''Suara Beyonce indah banget... Aku sudah mengulang video ini 30 kali, bahkan lebih,'' tulis salah seorang fans di YouTube. Selain itu, narasi pendek Mufasa (James Earl Jones) muncul di cuplikan tersebut.

BACA JUGA: Ini 14 Bintang Pengisi Suara Remake The Lion King

The Lion King adalah salah satu proyek besar Disney pada 2019. Buat film tersebut, rumah produksi raksasa itu kembali memanggil Jon Favreau, sutradara live-action The Jungle Book. Pengisi suaranya pun penuh bintang. Ada Beyonce, Glover, Seth Rogen, hingga Chiwetel Ejiofor. James Earl Jones kembali dipercaya mengisi suara Mufasa.

Berbeda dengan The Jungle Book, film yang dijadwalkan rilis pada 19 Juli tersebut bakal digarap sepenuhnya dengan virtual reality (VR). Tidak ada properti hutan belantara, tidak ada boneka pengganti karakter binatang di studio. Pride Rock, makam para gajah, serta pohon purbakala Rafiki hanya ada dalam sistem virtual.

Tim produksi cukup menggunakan peranti VR buat berjalan-jalan hingga menambahkan karakter di sana. Favreau menilai bahwa teknologi itu memudahkan timnya menampilkan visual yang nyata. ''Memang tidak efisien dan kompleks, tapi hasil akhirnya amat memuaskan,'' kata pria yang juga membesut Iron Man tersebut sebagaimana dikutip Wired. (Billboard/Wired/fam/c14/nda)