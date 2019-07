Indro: Rudy Badil itu Kreatornya Warkop

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian Rudy Badil menghadap Sang Khalik menyisakan duka dan kenangan mendalam bagi keluarga dan sahabat. Tak terkecuali keluarga termuda dari grup lawak Warkop, Indro.

Tak semua orang mengenal Rudy Badil sebagai sosok yang berjasa di balik kemunculan Warkop DKI. Namanya memang tak terkenal seperti Dono, Kasino dan Indro. Namun keberadaan Rudy dalam grup lawak legendaris itu tetap meninggalkan jejak bagi personelnya.

Seperti yang diungkapkan Indro Warkop saat memberikan penghormatan terakhir kepada Rudy Badil di Rumah Duka Dharmais Jakarta, Kamis (12/7) malam. Bagi Indro, almarhum Rudy adalah sosok ayah sekaligus sahabat. Menurutnya, tidak akan ada Warkop tanpa almarhum yang seorang seniman dengan banyak ide kreatif.

“Orang yang tegas, kreatif, seniman, pencinta alam, orang yang panutan banget buat saya. Rudy Badil itu kreatornya Warkop. Jadi ga cuma sahabat tapi memang seperti orang tua buat saya, Kasino, Dono,” ujar Indro pada JawaPos di rumah duka.

Dilihat dari sejarah panjang Warkop, almarhum Rudy dan Indro memang dua orang yang tersisa dari perjalanan grup lawak tersebut. Bahkan Indro pernah berucap, jika dilihat berdua, Rudy bersama dirinya bagaikan The First and The Last. Karena Rudy memang orang pertama dari anggota grup lawak Warkop dan Indro yang paling muda.

Untuk itu, banyak kenangan yang ditinggalkan almarhum Rudy bersama Indro. Namun salah satu yang paling terkenang bagi Indro adalah kegigihannya menikmati hidup. Harus diakui, sosok yang sering disapa ‘Babeh’ oleh Indro ini memang memiliki karakter yang keras dan pandangan yang luas dalam hidup.