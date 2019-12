Infinix S5 dan S5 lite Segera Dirilis, Harganya Di Bawah Rp2 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Infinix kembali akan memperkenalkan produk terbarunya yang yakni layar punch hole pertama yang akan dijual dengan harga di bawah Rp2 Juta.

Terkenal dengan kemampuan selfie yang mumpuni pada seri 'S' sebelumnya, produk terbaru INFINIX kali ini akan hadir dengan tampilan dan karakter yang lebih dahsyat lagi.

Dengan layar yang lebih mewah dan lebih luas, produk terbaru Infinix ini tidak hanya andal dalam selfie atau photography secara keseluruhan, namun juga dari segi performa dan desain, smartphone yang satu ini di jamin akan membuat penggunanya menjadi berasa lebih berkelas.

Vice President INFINIX Indonesia, Christian Sudibyo mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera meluncurkan smartphone terbarunya yaitu INFINIX S5 dan S5 lite.

“Smartphone terbaru dari INFINIX tersebut akan menjadi smartphone terakhir yang akan kami luncurkan pada 2019 ini dan kami yakin akan menjadi pilihan paling tepat bagi para konsumen smartphone di Indonesia yang menginginkan smartphone terbaik di bawah harga Rp2 jutaan menjelang akhir tahun ini," tutur Christian.

Masih dengan brand campaign Innovation for Everyone, smartphone Infinix S5 dan S5 lite ini akan dilengkapi dengan spesifikasi di atas rata-rata handphone di bawah harga 2 jutaan.

"Dan bisa dibilang smartphone termewah untuk segment harga Rp2 jutaan," kata dia.

Sementara itu, Country Marketing Manager INFINIX Indonesia, Sergio Ticoalu, juga mengatakan bahwa INFINIX S5 siap meluncur dengan tagline #AUTOMEWAH, di mana dengan tagline ini INFINIX ingin memberikan pengalaman berkelas bagi para pengguna nya tanpa harus membeli dengan harga yang mahal.