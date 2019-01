Ini Bocoran Perdana Bird of Prey, Film Solo Harley Quinn

jpnn.com - Harley Quinn muncul dengan tampilan baru. Rambut blonde-nya yang diikat twin ponytail dengan warna merah dan biru kini tampak lebih pendek. Plus, dia terlihat lebih cute dengan poni asimetris.

''Merindukanku?'' tulis Margot Robbie, pemeran Harley Quinn, dalam Instagram-nya, Selasa (29/1).

Itulah penampilan pertama Quinn dalam film DC yang paling ditunggu, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Satu jam setelah posting-an Robbie, muncul teaser trailer pertama Birds of Prey.

Video berdurasi 20 detik itu diunggah ke channel YouTube CheekySneakyPeaky. Warner Bros. belum berbicara apa pun terkait hal tersebut.

Meski begitu, video itu layak ditonton karena menjadi indikasi bahwa Birds of Prey tengah dalam pembuatan. Video tersebut terlihat seperti teaser klip video musik 80-an daripada teaser trailer. Secara cepat menampilkan beberapa karakter yang ada dalam film yang dijadwalkan tayang 2020 itu.

Quinn tentu saja menjadi center-nya. Tidak seperti sosok-nya yang tampil di film Suicide Squad, Quinn meninggalkan tongkat dan topi bisbol andalannya. Berganti dengan kostum bertema confetti yang ceria, meski video itu sendiri terasa dark dan rebel.

Kalau diibaratkan musisi Amerika, Harley Quinn versi Suicide Squad terasa seperti Debbie Harry. Sementara itu, Harley di Birds of Prey tampak sangat terinspirasi dari pop star era 80-an, Cyndi Lauper.

Quinn tidak sendiri. Video itu juga menampilkan karakter Huntress (Mary Elizabeth Winstead) yang merupakan pahlawan Gotham City paling brutal. Dia jago hand-to-hand dan menggunakan crossbow sebagai senjata andalan. Kemudian, ada Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) yang terkenal dengan teriakan ultrasoniknya.

