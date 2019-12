Ini Daftar Lengkap Pemenang Festival Film Indonesia 2019

jpnn.com, JAKARTA - Festival Film Indonesia (FFI) 2019 sukses digelar di Jakarta pada Minggu (8/12) malam. Sekitar 22 penghargaan diberikan kepada insan perfilman tanah air.

Film Kucumbu Tubuh Indahku berhasil memboyong sejumlah Piala Citra pada FFI 2019. Antara lain sebagai kategori Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Terbaik, dan sebagainya.

Nama Gina S Noer juga cukup berjaya dalam FFI 2019 ini. Dia memenangkan kategori Penulis Terbaik lewat dua film berbeda. Yakni, Penulis Skenario Asli Terbaik lewat film Keluarga Cemara dan Penulis Skenario Adaptasi Terbaik untuk film Dua Garis Biru.

Berikut daftar lengkap pemenang Piala Citra FFI 2019:

1. Film Cerita Panjang Terbaik: Kucumbu Tubuh Indahku

2. Sutradara Terbaik: Garin Nugroho (Kucumbu Tubuh Indahku)

3. Film Cerita Pendek Terbaik: Tak Ada Yang Gila di Kota Ini (Sutradara: Wregas Bhanuteja)

4. Film Dokumenter Panjang Terbaik: Help Is On The Way (Ismail Fahmi Lubis)