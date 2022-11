jpnn.com, JAKARTA - Acara Festival Film Indonesia (FFI) 2022 telah digelar pada Selasa (22/11) malam. Sejumlah aktor dan aktris tanah Air pun menghadiri acara bergengsi tersebut.

Daftar pemenang atas berbagai kategori dalam FFI 2022 pun telah diumumkan.

Berikut deretan pemenang Piala Citra FFI 2022.

1. Film Cerita Panjang Terbaik: Before, Now & Then (Nana)

Produksi: Fourcolours Film, Produser: Ifa Insfansyah, Gita Fara

2. Sutradara Terbaik: Edwin - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

3. Pemeran Utama Pria Terbaik: Marthino Lio - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

4. Pemeran Utama Perempuan Terbaik: Lady Cheryl - Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas