jpnn.com - AJANG penghargaan insan perfilman dunia, Academy Awards 2020 baru saja sukses digelar di Dolby Theatre, Hollywood, California, Minggu (9/2) waktu setempat.

Sejumlah pemenang dari berbagai kategori telah diumumkan untuk meraih Piala Oscar.

Parasite menjadi salah satu film yang berjaya dalam penyelenggaraan tahun ini. Film garapan sutradara Bong Joon Ho meraih empat piala Oscar untuk Best Original Screenplay, Best International Feature Film, Best Director, dan Best Motion Picture.

Sementara film 1917 meraih tiga piala yakni Best Cinematography, Best Sound Mixing, dan Best Visual Effect. Film Joker yang mendapat 11 nominasi cuma bisa memboyong dua piala yaitu Best Actor dan Best Original Score.

Ini Daftar Lengkap Pemenang Oscar 2020:

1. Best Motion Picture:

Parasite - (Neon)

2. Best Actor:

Joaquin Phoenix - Joker

3. Best Actress:

Renée Zellweger - Judy