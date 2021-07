Inter Milan dan AS Roma Berebut Tanda Tangan Alex Telles, Tapi Cuma...

jpnn.com, MILAN - Bek kiri Manchester United Alex Telles tak kehabisan peminat di bursa transfer musim panas ini. Dua raksasa Italia, Inter Milan dan AS Roma sama-sama mengincar tanda tangannya.

Namun, berdasarkan laporan Sky Sport Italia, kedua klub hanya ingin memboyong Telles dengan status pinjaman.

Pemain asal Brasil berusia 28 tahun ini memang diincar Roma yang sedang mencari pengganti untuk bek kiri Leonardo Spinazzola yang dilanda cedera panjang.

Sedangkan Inter tertarik untuk mendaratkan Telles dalam upaya mereka mempertahankan gelar Serie A yang mereka raih musim lalu.

Manchester United have no intention to accept any loan bid for Alex Telles as of today. There’s no agreement with AS Roma on a potential loan deal. ???????????? #MUFC #ManUtd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2021