Iran Sudah Kapok Terlibat Perjanjian Nuklir dengan Donald Trump

jpnn.com, TEHRAN - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menegaskan bahwa pihaknya menolak perundingan nuklir dalam bentuk apa pun dengan Amerika Serikat.

Dia mengaku tidak yakin seberapa lama kesepakatan versi Presiden AS Donald Trump akan bertahan.

"Kami telah memiliki perjanjian dengan AS dan AS mengingkari perjanjian tersebut. Jika kami mempunyai kesepakatan dengan Trump, berapa lama kesepakatan itu akan bertahan, 10 bulan lagi?" katanya saat konferensi keamanan di New Delhi, Rabu (15/1).

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meminta Trump agar mengganti perjanjian nuklir Iran dengan pakta baru guna memastikan republik Islam itu tidak bisa memperoleh senjata nuklir.

Trump mencuit di Twitter bahwa dia setuju dengan Johnson soal kesepakatan tersebut. (ant/dil/jpnn)