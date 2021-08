Irjen Iqbal Bersama Cipayung Plus Tutup Vaksinasi Presisi Merdeka di UIN Mataram

jpnn.com, MATARAM - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan Vaksinasi Presisi Merdeka Goes to Campus dengan menggandeng OKP Cipayung Plus selama tiga hari berturut-turut.

Pada Kamis (5/8) hari ini, Polda NTB menutup acara seribu vaksinasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal mengharapkan vaksinasi yang diselenggarakan di sejumlah kampus, khususnya UIN ini bisa mendorong percepatan kekebalan komunal nasional, terutama di Pulau Seribu Masjid ini.

Iqbal menginginkan NTB menjadi provinsi yang aktif berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 dan vaksinasi.

"Dalam momentum Bulan Kemerdekaan RI ini, mari meriahkan semangat kita dan putihkan NTB ini dari virus Covid-19. Saya yakin apabila civitas akademika UIN dan mahasiswa bergerak sebagai fungsinya, sebagai agent of change, NTB bisa lepas dari pandemi Covid-19. NTB bisa menjadi contoh provinsi yang masyarakatnya patuh protokol kesehatan dan tertib dalam melaksanakan vaksinasi," kata Iqbal.

Eks Kadiv Humas Polri itu menyatakan seribu vaksinasi yang digelar hari ini di UIN sebenarnya bukan sebagai acara penutup.

Ini merupakan ikhtiar awal untuk menggerakkan para mahasiswa menjadi agen perubahan di tengah-tengah pandemi Covid-19.

Iqbal menyampaikan bahwa vaksinasi bagi masyarakat dilakukan gratis dan terbuka di Polda NTB dan tempat-tempat yang disediakan Pemprov NTB.