Irjen Iqbal: Kalau Habis, Kami Minta Lagi

jpnn.com, MATARAM - Polda NTB terus melancarkan Vaksinasi Presisi Merdeka TNI-Polri Goes To Campus. Kali ini, Polresta Mataram melakukan seribu vaksinasi di Universitas Negeri Mataram (Unram) pada Sabtu (7/8).



Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal melihat antusias ribuan mahasiswa mengikuti vaksinasi sangat tinggi di Auditorium Unram. Dia juga melihat Polres jajarannya sudah mulai gencar melakukan vaksinasi.



"Saya memberikan apresiasi kepada segenap civitas akademika beserta seluruh adik-adik mahasiswa Universitas Mataram yang hebat-hebat,” kata dia.



Mantan Kadiv Humas Polri itu juga menilai mahasiswa punya peran sentral dalam mengampayekan gerakan vaksinasi. Terlebih, mahasiswa mempunyai fungsi penjaga moral (moral force), yakni sebagai penjaga nilai-nilai tatanan yang baik di tengah masyarakat.



"Adik-adik mahasiswa harus menjadi lokomotif agar masyarakat patuh protokol kesehatan. Vaksinasi yang kita lakukan hari ini bersama seluruh stake holder juga sebagai upaya agar mahasiswa menjadi contoh untuk seluruh masyarakat," kata Iqbal.



Mantan Wakapolda Jawa Timur itu menyatakan, pihaknya sampai dengan hari ini telah menggelar Vaksinasi Presisi Merdeka TNI-Polri Goes To Campus di empat perguruan tinggi Mataram.

Seperti Universitas Muhammadiah, Universitas Pendidikan Mataram, UIN Mataram, dan hari ini di Universitas Negeri Mataram.



Iqbal mengaku cukup bangga melihat antusias mahasiswa UNRAM yang sampai berebut divaksinasi. Seribu dosis vaksin bahkan ludes teregestrasi dalam waktu dua jam.



"Insyaallah saya akan melapor ke pusat untuk meminta lagi jatah vaksin untuk kepolisian. Nantinya kami fokuskan ke kampus-kampus yang ada di NTB," ungkapnya.



Sejauh ini, kata Iqbal, pihaknya sudah mengalokasikan 23 ribu dosis vaksin untuk Vaksinasi Goes to Campus.



Rektor Unram Prof Eni Mulyani meminta Iqbal dan jajarannya menambah vaksin di kampusnya. Dia menyadari vaksin merupakan pilar terpenting untuk menciptakan kekebalan komunal sehingga bisa lepas dari pandemi Covid-19 ini.



”Harapan kami ke depan tentunya ada vaksinasi berikutnya,” ungkap dia.



Asisten III Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram Lalu Martawan mengatakan, mahasiswa menjadi salah satu prioritas untuk mendapatkan vaksin. Sebab, mahasiswa mempunyai mobilitas yang tinggi.



"Dengan divaksinnya mereka, kami dapat lebih melindungi mereka,” kata dia.



Kapolresta Mataram Kombes Heri Wahyudi sendir selaku inisiator Vaksinasi Goes To Campus di Unram memastikan akan melakukan kegiatan serupa di sejumlah kampus lainnya.

"Untuk kampus-kampus yang lainnya, kami akan lihat petunjuk pimpinan lebih lanjut, apabila kurang kami akan mintakan lagi untuk pelaksanaan lebih lanjut,” pungkasnya.



Kabid Humas Polda NTB Kombes Artanto menambahkan, pelaksanaan Vaksinasi Presisi Merdeka Goes To Campus hari ini bukan hanya dilaksanakan di Kota Mataram. Pihaknya juga melaksanakan kegiatan serupa di Kampus Cordova, Kabupaten Sumbawa Barat, sebanyak 500 dosis vaksin.



Selain itu, pada pekan depan, seribu dosis vaksin akan menyasar di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea (IISBUD SAREA), dan Universitas Samawa (Unsa).



"Begitu juga dengan Polres-polres lainnya yang di wilayah hukumnya terdapat perguruan tinggi telah merencanakan hal serupa," kata dia. (tan/jpnn)



