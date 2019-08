Ismaya Segera Boyong HONNE Gelar Konser di Jakarta Lagi

jpnn.com - Grup musik HONNE bakal kembali menggelar konser di Indonesia. Rencananya, grup yang diawaki James Hatcher dan Andy Clutterbuck itu akan mengadakan pertunjukan pada 21 November 2019 di Livespace SCBD, Jakarta.

Pihak yang menjadi promotor pertunjukan HONNE di Jakarta adalah Ismaya Live. Brand Manager Ismaya Live Sarah Deshita mengatakan, banyak fan HONNE di Indonesia yang ingin kembali menyaksikan duet asal Inggris itu.

"Setelah penampilan mereka di We The Fest 2018 bulan Juli tahun lalu, HONNE masih tetap menjadi salah satu musisi yang paling sering diminta untuk didatangkan oleh banyak pencinta musik di luar sana,” kata Sarah kepada jpnn.com, Kamis (15/8).

Kedatangan HONNE ke Jakarta dalam rangkaian tur Love Me / Love Me Not. Duo itu telah menggelar tur keliling dunia sejak 2018.

HONNE sudah menjelajahi puluhan kota di Amerika Utara, Eropa dan Asia. Adapun Jakarta jadi catatan tersendiri bagi HONNE.

"Jakarta adalah kota teratas dalam daftar pendengar HONNE dari seluruh dunia di Spotify. Kami sangat tidak sabar membawa HONNE kembali ke Jakarta dalam konser tunggal pertama mereka di Indonesia," lanjut Sarah.

Tiket konser HONNE telah dijual secara online. Penyelenggaraan mematok tiket mulai harga Rp 500 ribu.(mg3/jpnn)