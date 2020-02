Ivan Yulivan Resmi Tutup Kejurnas Inkai 2020, Nih Para Jawara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umun INKAI Laksamana Pertama TNI Dr. Ivan Yulivan secara resmi menutup Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) Tahun 2020 di Gedung POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (23/2). Sebanyak 1.870 peserta baik Atlet, Pelatih Official dan Wasit Juri INKAI mengikuti Kejurnas ini.

Kejurnas ini menempatkan Kontingen DKI Jakarta sebagai Juara Umum sekaligus memperoleh Piala Bergilir Ketua Umum KONI Pusat dengan perolehan medali 26 Emas, 16 Perak dan 27 Perunggu. Disusul Jawa Timur dengan 16 medali Emas, 12 Perak dan 21 Perunggu. Sementara di urutan ketiga Jawa Barat memperoleh 13 Emas, 14 Perak dan 16 Perunggu.

Best Of The best dari semua kelas baik Putra maupun Putri diperoleh Ahmad Alydrus dari Provinsi Jawa Timur (Kadet Kumite Putra), Ravenesia Claudia Tambunan dari DKI Jakarta (Kadet Kumite Putri), Marsugiansyah dari DKI Jakarta (Junior Kumite Putra), Salsabilla Ragil Putri dari Jawa Timur (Junior Kumite Putri), Brillian Ogi dari Jawa Timur (U21 & Senior Kumite Putra) serta Annisa Nur Anggraini dari DKI Jakarta (U21 & Senior Kumite Putri).

Ivan Yulivan di sela-sela acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pengurus INKAI Jawa Barat atas kelancaran pelaksanaan kejuaraan ini. “Para atlet telah menunjukkan prestasinya yang membuktikan adanya peningkatan pembinaan prestasi daerah. Hal ini tercermin dari seru dan ketatnya persaingan di setiap kelas,” ujarnya.

Bahkan, menurut Laksamana bintang satu ini, Menpora dan Sekjen PB FORKI turut hadir menyemangati para atlet. Pembinaan atlet serta Metode dan agenda latihan ke depan akan menjadi prioritas INKAI termasuk di dalamnya kemampuan wasit juri yang harus dimaksimalkan.

Sementara itu, pada akhir kegiatan dilaksanakan pertandingan para atlet Veteran baik Kumite dan Kata usia 50 tahun sampai 55 tahun dan 55 tahun ke atas. Piala Tetap diterima Brigjen TNI Heriyanto selaku Ketua INKAI Propinsi DKI Jakarta dan Piala Bergilir diterima Ivan Sadik selaku Official Team DKI Jakarta sekaligus siap menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional INKAI di tahun 2021 yang bersamaan dengan peringatan setengah abad INKAI.(fri/jpnn)