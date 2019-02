Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Akhir Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah laga seru dari pentas kompetisi sepak bola di Eropa tersaji akhir pekan ini. Salah satunya dari pentas Premier League. Pada Minggu (10/2) malam digelar big match antara Manchester City menjamu Chelsea pukul 23.00 WIB. Laga seru tersebut disiarkan langsung oleh RCTI.

Selain itu, pada Sabtu (9/2) malam ini bakal tersaji derbi panas bertajuk El Derbi Madrileno yang mempertemukan Atletico Madrid kontra Real Madrid. Laga tersebut tayang pukul 22.15 WIB dan disiarkan oleh beIN Sports 2.

Bagaimana dengan Serie-A Italia? Dua klub besar yakni Juventus dan AC Milan memainkan laga pada Senin (11/2) dini hari. Juventus menghadapi tuan rumah Sassuolo pada pukul 00.00 WIB dan tayang di beIN Sports 3. Sementara, AC Milan menjamu Cagliari pada pukul 02.30 dan tayang di beIN Sports 3. (jpc)

Jadwal Siaran Langsung TV Sepak Bola Akhir Pekan Ini

Sabtu, 9 Februari 2019

19.00 WIB Getafe vs Celta de Vigo - Live beIN Sports 2

19.30 WIB Fulham vs Manchester United - Live beIN Sports 1

21.30 WIB Borussia Dortmund vs Hoffenheim - Live FOX Sports

21.30 WIB Leipzig vs Eintracht Frankfurt - Live FOX Sports 2

22.00 WIB Liverpool vs Bournemouth - Live MNCTV, beIN Sports 1

22.00 WIB Huddersfield Town vs Arsenal - Live beIN Xtra

22.00 WIB Watford vs Everton - Live beIN Xtra

22.15 WIB Atletico Madrid vs Real Madrid - Live beIN Sports 2

23.00 WIB Paris Saint-Germain vs Bordeaux - Live beIN Sports 3

Minggu, 10 Februari 2019

00.00 WIB Fiorentina vs Napoli - Live beIN Sports 1

00.30 WIB Brighton vs Burnley - Live MNCTV, beIN Xtra

00.30 WIB Bayern Muennchen vs Schalke 04 - Live FOX Sports

02.30 WIB Parma vs Inter Milan - Live beIN Sports 1

18.00 WIB Leganes vs Real Betis - Live beIN Sports 2

18.30 WIB Bologna vs Genoa - Live beIN Sports 3

20.30 WIB Tottenham vs Leicester City - Live beIN Sports 1

21.30 WIB Werder Bremen vs FC Augsburg - Live FOX Sports

22.15 WIB Valencia vs Real Sociedad - Live beIN Sports 2

23.00 WIB Man City vs Chelsea - Live RCTI, beIN Sports 1

Senin, 11 Februari 2019

00.00 WIB Fortuna Dusseldorf vs VfB Stuttgart - Live FOX Sports

00.00 WIB Sassuolo vs Juventus - Live beIN Sports 3

00.30 WIB Sevilla vs Eibar - Live beIN Sports 2

02.30 WIB AC Milan vs Cagliari - Live beIN Sports 3

02.45 WIB Bilbao vs Barcelona - Live SCTV, beIN Sports 2

*Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah.