Jakarta Sneaker Day 2022 Digelar 4 Hari, Jangan Sampai Ketinggalan

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Jakarta Sneaker Day (JSD) 2022 resmi dibuka pada Kamis (24/3), di The Hall lantai 8 pusat perbelanjaan Senayan City, Jakarta.

Kehadiran JSD 2022 ini mendapatkan sambutan positif dari para pecinta maupun pegiat sneaker dan industri kreatif Tanah Air.

Didukung oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai sponsor utama, JSD 2022 mengusung misi ‘Connect & Collaborate’ untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan untuk saling terhubung dan berkolaborasi dalam memajukan perekonomian kreatif Indonesia, khususnya sneaker tanpa mengesampingkan prosedur protokol kesehatan yang ketat.

Andrey Noelfry, Event Director JSD mengapresiasi antusiasme para pengunjung dan berbagai pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan JSD 2022.

“Setelah menanti cukup lama karena pandemi Covid-19, akhirnya kami dapat berkumpul lagi bersama dalam sebuah event kebangaan sneakerhead. Berkolaborasi dengan berbagai elemen mulai dari UMKM, komunitas, retailer hingga pemerintah, kami berharap JSD 2022 menjadi sebuah titik balik semangat untuk berkreatifitas kembali pascapandemi,” ujar Andrey.

Acara ini memberikan kesempatan yang sama bagi para retailer, baik lokal maupun internasional.

JSD 2022 diikuti oleh lebih dari 50 tenant yang akan memamerkan hasil kolaborasi dan rilisan terbaru dari produk-produk unggulan mereka.

Di antaranya Vans x Mooneyes by Dope & Dapper, Puma x Batman, KEEN x BEAMS, Surprise Drop & Special Release by ODD, Converse by You – FREE Customize your Chucks, Special Drop & Activation from Footlocker, Special Activation by New Balance, Special Release by Compass, Never Too Lavish x Adityalogy Decon Reckon AJ1 Low 'Black Suit'.