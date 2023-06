Jalani Debut, Arize Hadirkan 3 Lagu Sekaligus

jpnn.com, JAKARTA - Girl group, Arize akan merilis 3 lagu sekaligus pada Jumat, 23 Juni 2023.

Ketiga lagu tersebut yakni berjudul Look At Me, Queen of The Dance Floor, dan New Flame.

Karya yang dirilis menjadi debut sekaligus perkenalan Arize di industri musik tanah air.

Adapun Arize beranggotakan lima anak muda berbakat yakni Allequa, Amabelle, Nabila, Ray, dan Seira.

"Kami sangat senang memperkenalkan Arize kepada anda semua," kata Amabelle Arize di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Rabu (21/6).

Arize bersiap untuk memikat penonton dengan bakat unik, harmoni yang memukau, dan energi memikat.

Lima personel Arize punya beragam keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan kekuatan yang dinamis dan tangguh dalam industri musik.

Vokal Allequa yang kuat, melodi Amabelle yang penuh perasaan, gerakan tarian energik Nabila, penampilan panggung Ray yang karismatik, dan penampilan serba bisa Seira bersatu untuk membentuk sinergi mempesona.