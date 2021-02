Jangan Asal, Ini 4 Cara Meminta Maaf ke Pasangan Setelah Bertengkar

jpnn.com, JAKARTA - SAAT bertengkar dengan pasangan, tidak peduli seberapa kecil masalahnya, tidak ada yang mau menerima kesalahan dan menyesal.

Ini biasa terjadi dan juga normal.

Namun, mengakui kesalahan dan meminta maaf satu sama lain setelah bertengkar sangat penting bagi Anda untuk memperbaiki keadaan dan membuat semuanya baik-baik saja.

Gary Chapman, konselor pernikahan dan penulis buku When Sorry Isn’t Enough, mengungkapkan ada beberapa jenis bahasa maaf.

Setiap orang bisa memiliki bahasa maaf yang berbeda, maka memahami karakter bahasa pasangan sangatlah penting.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengungkapkan Penyesalan

Jangan remehkan kerusakan akibat kesalahan yang telah Anda perbuat.