Janji Besar Managing Director Anyar Grab Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Grab mengumumkan penunjukan Neneng Goenadi sebagai managing director yang baru untuk Grab Indonesia, Jumat (1/2).

Neneng juga akan fokus dalam mengelola segmen transportasi Grab Indonesia setelah periode transisi selama enam bulan bersama Ridzki Kramadibrata.

Kini Ridzki ditunjuk sebagai President of Grab Indonesia. Neneng sebelumnya memimpin bisnis Accenture di Indonesia sebagai country managing director selama lebih dari lima tahun.

Dia bergabung dalam perusahaan itu selama hampir tiga dekade. Di Accenture, Neneng juga pernah menjabat head of inclusion and diversity Asia Pacific untuk industry resources dan head of human capital and diversity ASEAN.

”Saya sangat senang dapat bergabung dengan Grab Indonesia. Selama lebih dari dua dekade bersama Accenture Indonesia, saya telah melihat langsung bagaimana teknologi dapat mentransformasi serta memperbaiki kehidupan dan bisnis dalam berbagai aspek,” ujar Neneng.

Sementara itu, dalam jabatan baru sebagai President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata akan fokus menangani hubungan pemerintahan serta memimpin inisiatif dan kemitraan untuk ranah keamanan dan dampak sosial.

”Kami akan bermitra dengan pemerintah untuk membantu Indonesia menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mendorong pertumbuhan start-up dan ekonomi, serta menempatkan Indonesia di peta dunia,” ujar Ridzki.

Grab saat ini beroperasi di 222 kota di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.