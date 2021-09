Jarang yang Tahu, Ini 3 Dampak Negatif dari Tidur Siang

Tidur yang cukup merupakan salah satu aspek penting bagi kesehatan tubuh. Biasanya, jika telat tidur di malam hari, akan menggantikannya dengan tidur siang.

Namun, tidur siang memiliki dampak negatif yang jarang orang ketahui.

Tidur siang bisa menyebabkan beberapa penyakit bagi orang dewasa, salah satunya penyakit jantung. Dampak negatif ini tentu bisa terjadi jika durasi tidur siang terlalu lama.

Hasil penelitian dari University of Tokyo pun membuktikan ada tiga risiko utama dari durasi tidur siang yang terlalu panjang.

Simak penjelas berikut yang dilansir dari berbagai sumber:

1. Diabetes tipe 2

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa memang terlalu lama tidur siang atau sering merasa ngantuk di siang hari berhubungan dengan diabetes tipe 2.

Tidur siang lebih dari 1 jam akan meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 hingga 46%, sedangkan bila kamu selalu merasa sangat lelah di siang hari, risiko terkena diabetes tipe 2 meningkat hingga 56%.

Hasil penelitian ini sudah dipresentasikan di Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes tahun 2015 lalu.