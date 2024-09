Jasa Raharja Boyong 4 Penghargaan Bergengsi GRC & Performance Excellence Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja berhasil memboyong empat penghargaan bergengsi pada ajang GRC & Performance Excellence Award 2024 yang digelar di Hotel JW Mariott Jakarta pada Jumat (30/8).

Empat penghargaan yang diraih Jasa Raharja tersebut, yakni The Greatest Champions of GRC Excellence Performance 2024 untuk tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Kemudian The Best GRC for Environment, Social, and Governance 2024 atas kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Penghargaan berikutnya, yakni The Best Board of Commissioners & Director 2024 (insurance services) yang menunjukkan kepercayaan pemegang saham terhadap kinerja dewan komisaris dan direksi perusahaan.

Satu penghargaan lagi, yakni The Best Chief Executive Officer 2024 (insurance services) untuk Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono.

“Keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi kami, tetapi juga merupakan bukti nyata dari komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia,” ujar Rivan didampingi Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan seusai menerima sejumlah apresiasi tersebut.

Apresiasi ini, kata Rivan, menjadi motivasi bagi seluruh jajarannya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi yang adaptif dan solutif terhadap setiap tantangan zaman.

Dalam kesempatan yang sama, Harwan menambahkan dengan penyelenggaraan awarding ini ke depan Jasa Raharja bisa terus teguh melaksanakan GRC dengan lebih baik.