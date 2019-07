Jefri Nichol Ditangkap, Joko Anwar: Salah Satu Aktor Berbakat Paling Menjanjikan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara kondang Joko Anwar turut memberi dukungan morel kepada Jefri Nichol yang ditangkap karena kasus narkoba. Dia sengaja mengupload foto wajah Jefri Nichol lewat akun Instagram miliknya, Rabu (24/7).

Menurut Joko Anwar, Jefri Nichol adalah pribadi yang baik hati. Bahkan dia menilai cowok 20 tahun itu merupakan aktor berbakat yang dimiliki negeri ini.

"Jefri Nichol is a good kid with a good heart. Salah satu aktor berbakat paling menjanjikan di Indonesia. Sangat tekun, pekerja keras, down to earth," ungkap Joko Anwar.

Namun sayang, semua orang menurut sutradara Gundala itu tidak luput dari kesalahan. Termasuk Jefri Nichol yang kini tersandung kasus narkoba. Joko Anwar berharap Jefri Nichol tetap diberi kekuatan menjalani masalah ini.

"Everybody makes mistakes. Stay strong, @jefrinichol. Everything's gonna be alright. You'll always be Jefri Nichol that we love," ujar Joko Anwar.

Seperti diketahui, Jefri Nichol ditangkap polisi karena kasus narkoba. Dia diciduk di tempat tinggalnya di kawasan Jakarta Selatan pada Senin (22/7) malam. Saat penangkapan Jefri Nichol, polisi menemukan barang bukti yakni narkoba jenis ganja seberat 6,01 gram. Ganja tersebut disimpan di lemari pendingin.

Jefri Nichol dinyatakan positif memakai narkoba setelah dilakukan tes urine. Saat ini pihak kepolisian masih mengembangkan kasus yang menjerat pemain film Dear Nathan tersebut. (mg3/jpnn)