Jepang Berikan Bantuan kepada Korban Gempa Cianjur, Mulai Rehabilitasi hingga Donasi

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan Jepang menawarkan diri untuk membantu rehabilitasi korban terdampak gempa di Cianjur.

Tawaran itu, kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu, datang ketika sejumlah gubernur hadir dalam Kongres Pemda se-Asia Timur (East Asia Local and Regional Government).

"Jadi, tadi sudah ada komitmen dari Pemerintah Shizouka, Jepang, ingin membantu merumuskan kehidupan yang tangguh terhadap gempa bumi, karena provinsinya paling sering gempa bumi seperti Jawa Barat atau Pulau Jawa,” kata Ridwan Kamil seusai menghadiri acara Kongres kesebelas Pemda se-Asia Timur 2022 di Kota Bandung, Rabu (23/11).



Para delegasi Kongres Pemda se-Asia Timur (East Asia Local and Regional Government Congress atau ALRGC) juga sepakat untuk membahas terkait kebencanaan masuk dalam agenda perumusan kerja sama antarwilayah.



"Selain itu Kongres EALRGC pun akan menyikapi sejumlah poin terkait menjauhi perang, menjauhi pandemi dan kerja sama di bidang ekonomi. Bagaimana menyikapi semua itu termasuk soal kebencanaan akan jadi satu bahasan,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah Kongres Pemda se-Asia Timur atau East Asia Local and Regional Government Congress (EALRGC) ke-11 Tahun 2022, di Kota Bandung pada 23-24 November 2022.



Ada 92 delegasi dan delapan observer yang hadir di Kota Bandung dan delegasi yang hadir antara lain Gubernur Nara Prefecture Jepang Mr Arai Shogo, Gubernur Shizouka Jepang Mr Tsutomu Ideno, Wakil Gubernur Provinsi Phu To Vietnam Mr Than Trong Phan, serta sejumlah gubernur dari Filipina, Malaysia, Republik Rakyat Cina (RRC), hingga Korea Selatan.



Perhelatan kongres diawali dengan agenda pertemuan bilateral sejumlah delegasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung.



Gubernur Ridwan Kamil mengatakan seluruh delegasi yang hadir menunjukkan simpati dan keprihatinan atas terjadinya bencana gempa bumi berkekuatan 5,6 M di Kabupaten Cianjur yang terjadi pada Senin (21/11).



"Saya terharu, kami dikirimi surat belasungkawa dari Gubernur Prefektur Shizouka, Jepang. Semua delegasi menyampaikan rasa duka cita mendalam dalam bentuk ucapan, surat bahkan memberikan bantuan keuangan," kata dia.



Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Nara Jepang menggalang donasi bantuan bagi korban gempa Cianjur dari para delegasi yang hadir.



"Kita tidak menggalang donasi, tetapi kalau mereka memberi kita tidak menolak. Kita tidak meminta, kita perlu apresiasi bahwa keprihatinan korban gempa dirasakan para delegasi ini,” kata Ridwan Kamil. (antara/jpnn)



