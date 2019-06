John Wick 3 Sabet Gelar Trailer Terbaik

John Wick menang melawan siapa pun. Tak terkecuali dalam Golden Trailer Awards 2019. John Wick: Chapter 3–Parabellum memenangkan penghargaan utama pada Rabu malam (30/5) waktu setempat. Film yang dibintangi Keanu Reeves itu membawa pulang trofi Best of Show untuk trailernya.

Bukan hanya itu, sekuel ketiga tersebut memenangkan kategori Best Action dan Best Summer 2019 Blockbuster Trailer. Di sisi lain, A Star Is Born tak mau kalah. Film yang jadi debut sutradara Bradley Cooper itu memenangkan Best Drama, Best Romance, dan Best Music TV Spot.

Sama seperti A Star Is Born, film Roma meraih empat penghargaan. Salah satunya, Most Original Trailer.

Dari sisi studio, Netflix mendominasi dengan 16 kemenangan. Disusul Warner Bros. dengan 14 kemenangan dan Disney dengan 11 penghargaan. Malam puncak 20th Annual Golden Trailer Awards digelar di Ace Hotel, Los Angeles. Acara tersebut memberikan penghargaan bagi sejumlah teaser, TV spot, dan preview video game. Aktor Amerika Marlon Wayans ditunjuk sebagai host dan MC malam itu.

Beberapa selebriti dan pelaku dunia film juga meramaikan acara dengan menjadi presenter. Di antaranya, Jackie Cruz (Orange Is the New Black), Garcelle Beauvais (Spider-Man: Homecoming), Affion Crockett (50 Shades of Black), dan Paul Dergarabedian dari Comscore.

Terdapat 107 kategori. Namun, hanya 17 penghargaan tertinggi yang diberikan secara langsung pada malam puncak itu. (Variety/adn/c18/nda)