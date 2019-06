Justin Bieber Beri Sinyal kepada Fans, Album Baru?

Justin Bieber. Foto: Billboard

jpnn.com - Justin Bieber tidak ingin hiatus lama-lama. Setelah I Don't Care, lagu kolaborasi bersama Ed Sheeran, suami Hailey Baldwin itu siap merilis proyek baru.

''More music coming. Selamat hari Minggu,'' cuitnya pada Minggu (9/6). Dia tidak mengunggah foto atau informasi lebih lanjut.

Pengumuman singkat tersebut tetap membuat Belieber, sebutan fans Bieber, bersemangat. Cuitan itu dapat 7.000 komentar dan 175 ribu like. ''The prince of pop is back!'' ungkap salah seorang fans.

Sebelum mengumumkan rilis proyek baru, musisi asal Kanada itu beberapa kali menebar petunjuk. Sejak akhir bulan lalu, Bieber mengunggah foto saat berada di studio. Termasuk ketika dia bersama istrinya. Comeback tersebut sekaligus mengakhiri hiatus Bieber, yang dimulainya pada Maret lalu.

Saat itu musisi kelahiran 1 Maret 1994 tersebut menyatakan ingin fokus pada kondisi kesehatan dan keluarganya. Bieber lelah dengan kesibukan tur konser sepanjang masa remajanya. ''Kalian membayar untuk datang dan menyaksikan konser yang energik, seru, serta menyenangkan dan secara emosi, aku enggak bisa menghadirkan hal itu,'' paparnya di Instagram.

BACA JUGA: Justin Bieber Galau Berat, Pengin Cerai?

Pada hari yang sama, Bieber (tetap) berulah. Setelah mengumumkan si calon album baru, dia juga mengunggah cuitan nyeleneh. Musisi pemilik satu piala Grammys tersebut menantang Tom Cruise bertarung di ring oktagon Ultimate Fighting Championship (UFC). Entah apa alasannya. ''Tom, kalau kamu enggak mau, artinya kamu penakut,'' cuitnya.

Unggahan itu langsung ditanggapi Conor McGregor, mantan petarung UFC. Dia menyatakan siap jadi promotor pertandingan jika Cruise menyambut tantangan tersebut. (Billboard/fam/c22/jan)