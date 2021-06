Kabar Gembira Buat Pasien Covid-19, Silakan Mengonsumsi 4 Makanan Ini

jpnn.com - Kabar gembira bagi pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Untuk mempercepat proses penyembuhannya, perlu pengobatan dan pola makan yang tepat.

World Health Organisation (WHO), National Health Service (NHS), dan Indian Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) memberikan beberapa rekomendasi makanan yang tepat untuk penderita covid-19.

Berikut ini empat makanan yang membantu tubuh sembuh lebih cepat dan mengembalikan energi yang hilang saat melawan virus corona.

1. Buah-buahan mengandung vitamin C



Buah berwarna orange ini memiliki kandungan vitamin C. Tentunya kandungan tersebut membantu formasi antibodi dalam tubuh dan mempercepat proses penyembuhan dari penyakit.

Selain itu, pasien positif Covid-19 juga bisa mengonsumsi berbagai aneka buah-buahan, seperti kiwi, stroberi, dan aneka buah citrus lainnya.

2. Telur dan daging ayam

Kedua makanan ini mengandung protein tinggi dan bagus untuk penyembuhan covid-19.