Kalah, Kelamaan Tes Urine, Ditinggal Bus Barcelona, Itulah Nasib Lionel Messi

jpnn.com, LIVERPOOL - Nasib tragis dialami superstar Barcelona Lionel Messi di kandang Liverpool, Anfield, Rabu (8/5) dini hari WIB.

Setelah Barca kalah 0-4 atas Liverpool dan gagal ke final Liga Champions, Messi secara acak terpilih harus melakoni urusan buang air kecil; tes urine di Anfield. El Chiringuito melaporkan, proses pengambilan sampel Messi membutuhkan waktu cukup lama. Entah kenapa.

After ???? games, 12 goals and 3 assists, Leo Messi's Road to Madrid has come to an end... pic.twitter.com/yFBw5PIPoM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2019