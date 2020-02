Kali Ketiga, TRAS N CO Indonesia Apresiasi Perusahaan dengan Kinerja PR Digital Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - TRAS N CO Indonesia, sebuah perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand dan bisnis di Indonesia bekerja sama dengan media INFO BRAND kembali mengapresiasi kinerja Public Relations (PR) yang telah berhasil membangun reputasi brand di ranah digital melalui penghargaan Indonesia Top Digital PR Award 2020.

Penghargaan yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya (sejak 2018) ini akan digelar di Shangri-La Hotels pada Jumat (28/2) depan.

Berbeda dari tahun sebelumnya, penghargaan Top Digital PR kali ini turut menghadirkan perusahaan publik yang telah berhasil membangun corporate awareness dan reputasi di mata stakeholder melalui media digital.

“Apa yang dipublikasikan melalui media digital dan media sosial, tentu akan mempengaruhi cara masyarakat dan konsumen mempersepsikan perusahaan,” ujar Founder & Chairman TRAS N CO Indonesia, Tri Raharjo dalam keterangannya.

Malam penghargaan akan dikemas menarik melalui acara seminar bertajuk “Public Relation in the Era of Artificial Intelligence” yang akan menambah semarak malam penghargaan Indonesia TOP Digital PR Award 2020.

Metodologi Penilaian

Untuk menentukan para peraih Indonesia Top Digital PR Award 2020, TRAS N CO Indonesia telah melakukan Survey Top Digital PR Index yang dilakukan mulai bulan September 2019 – November 2019 terhadap lebih dari 1.000 perusahaan dari 105 kategori bisnis tersurvei di Indonesia melalui tiga parameter penilaian yakni Digital Media Aspect, Social Engagement Aspect dan Digital Mention Aspect dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Sementara untuk perusahaan publik, Survey Top Digital PR Index dilakukan mulai bulan November 2019 – Januari 2020 dengan metodologi Quantitative Survey terhadap 583 perusahaan publik dari 43 kategori industri. Survei ini menggunakan tiga parameter penilaian yakni Digital Media Aspect, Digital Sentiment Aspect dan Digital Awareness Aspect.