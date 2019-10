Kampiun di French Open 2019, Minions: Bulu Tangkis Sangat Menyenangkan Buat Kami

jpnn.com, PARIS - Marcus Frenaldi/Kevin Sanjaya alias Minions tak terbendung untuk menaiki podium juara di French Open 2019. Pada laga final di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Senin (28/10) dini hari WIB, Minions mengalahkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India).

Dalam 35 menit, Kevin/Marcus menang dua game langsung 21-18, 21- 16. Minions punya catatan meyakinkan dari lawannya ini. Mereka tercatat selalu menang dalam enam pertemuan yang pernah terjadi. Terakhir di Indonesia Open 2019, Minions menang 21-15, 21-14.

“Lawan cukup kuat, tenaganya juga kencang saat menyerang. Jadi kami mencoba terus menekan mereka,” kata Kevin seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Gelar dari French Open 2019 ini merupakan gelar kedua dalam dua minggu berurutan yang Minions raih. Sebelumnya dari Denmark Open 2019, pekan lalu, Minions juga berhasil mengantongi gelar juara.

3 - The Minions have become the third Indonesian player/pair to win both the Denmark Open and French Open in the same year. The last player/pair to do so was the pairing of Jordan/Oktavianti just a few hours prior. Repeat *2.#FrenchOpenSuper750 https://t.co/QSMnNYAH96 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) October 27, 2019