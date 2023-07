Kanwil Bea Cukai Jakarta Terbitkan Izin Penyelenggaraan Pameran Hanya 1 Jam, Mudah Banget!

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta memberikan fasilitas tempat penyelenggaraan pameran berikat sementara kepada PT Arogya Parama Labha.

Pemberian izin fasilitas juga sangat mudah sebagai bentuk dukungan kepada pengusaha.

“Dalam hal perusahaan telah memenuhi seluruh ketentuan, satu jam setelah pemaparan proses bisnis dilakukan, fasilitas sudah bisa diterbitkan,” ungkap Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Rusman Hadi melalui keterangan yang diterima, Kamis (13/7).

Fasilitas ini akan digunakan untuk pameran berikat sementara yang diselenggarakan adalah Immersive Hongkong @Jakarta di Gandaria City Mall.

Immersive Hongkong @Jakarta merupakan pameran yang diselenggarakan The Government of the Hong Kong Special Administrative Region yang bekerja sama dengan PT Arogya Parama Labha sebagai penyelenggaraan pameran berikat sementara.

Pemberian fasilitas merupakan salah satu langkah Bea Cukai dalam mendorong potensi pelaku usaha dalam negeri.

“Dengan adanya fasilitas berupa insentif fiskal maupun prosedural tentu akan membuat proses bisnis pelaku usaha berjalan lancar dan akan membuat efek berantai terhadap peningkatan ekonomi Indonesia,” ujar Rusman. (mrk/jpnn)