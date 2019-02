Karim Benzema On Fire di Saat yang Tepat, Jelang El Clasico!

jpnn.com, MADRID - Bomber Real Madrid, Karim Benzema dalam kondisi yang luar biasa. Senin (4/2) pagi tadi, pemain bernama lengkap Karim Mostafa Benzema itu membuka gol Madrid saat meladeni Alaves di Santiago Bernabeu.

Gol itu merupakan lanjutan dari golnya di leg pertama perempat final Copa del Rey melawan Girona, 24 Januari lalu, serta dua gol back-to-back melawan Espanyol di La Liga Santander dan Girona di leg kedua 8 Besar Copa del Rey. Enam gol dalam empat pertandingan terakhir.

Total jumlah itu mendekati salah satu rentetan terbaik dalam kariernya. Pada La Liga musim 2015/16, Benzema mencetak gol dalam enam pertandingan berturut-turut, juga antara bulan Januari dan Februari.

Buat Madrid, panasnya mesin Benzema datang di saat yang tepat, yakni menjelang leg pertama semifinal Copa del Rey melawan Barcelona di Camp Nou, Kamis (7/2) dini hari WIB.

4 - @Benzema has scored last four games for @realmadrid in all competitions (six goals), his best run since January 2017 (five games in a row). Tone pic.twitter.com/vVJgHS2IwX — OptaJose (@OptaJose) February 3, 2019