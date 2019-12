Kasper Bikin Peserta Kontes Adu Singing Vol.2 Lupakan Patah Hati

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Kasper kembali memeriahkan Karaoke Anthem Challenge di KILO Lounge, Gunawarman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Band yang beranggotakan Lips (vokalis), DJ (drummer), dan Kasper (gitaris) memandu pengunjung untuk sing a long dalam kontes Adu Singing Vol.2.

Mereka tampil penuh energik, terlebih sang vokalis yang bergaya hype non-atraktif, menyanyikan lagu-lagu bernuansa cinta segita, sesuai dengan tema acara itu ‘Love Triangle.

Sejumlah karaoke anthem yang dibawakan oleh Kasper sukses menghipnotis pengunjung untuk bernyanyi bersama. Mulai dari hits internasional seperti Bizzare Love Triangle, Fix You, Unbreak My Heart, dan Love on Top, hingga karaoke anthem lokal seperti Teman Tapi Mesra, Kasih Tak Sampai, dan Biar Menjadi Kenangan.

“Senang banget dengan semua yang datang dan bernyanyi di Kontes Adu Singing. Antusiasme penikmat karaoke kelihatannya makin menggila, dan kami harap ini menjadi tren positif,” kata DJ.

Berbeda dengan band kebanyakan, Kasper memang memfokuskan diri sebagai band karaoke anthem yang selama ini didominasi oleh DJ Performance.

“Gue berharap dengan penampilan Kasper di Kontes Adu Singing bisa memfasilitasi mereka yang ingin melampiaskan hobi bernyanyi dengan cara yang lebih asyik dan seru,” lanjut DJ.

Selain menjadi penggebuk drum band Kasper, DJ bersama penyiar radio Gofar Hilman merupakan penggagas program Karaoke Anthem Challenge.