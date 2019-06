Katy Perry Bahagia Dilamar di Helikopter

jpnn.com - Hari Kasih Sayang tahun ini menjadi hari yang paling membahagiakan bagi Katy Perry. Pada hari itu, dia dilamar kekasihnya, Orlando Bloom. Perry pun menceritakan momen spesial tersebut dalam wawancara dengan Capital Breakfast with Roman Kemp kemarin, Sabtu (1/6) WIB.

''Itu adalah Valentine's Day dan aku kerja saat itu,'' kata Perry, memulai ceritanya.

Penyanyi yang baru merilis single Never Really Over itu melanjutkan, dirinya dan Bloom makan malam bersama di sebuah restoran Italia. Saat itu Perry memang ingin makan pasta.

Bagi Perry, penampilan Bloom tak seperti biasanya. Dia tidak memakai sepatu tenis andalannya dan wajahnya bersih seperti baru dicukur. ''Aku berpikir, pasti ada sesuatu yang bakal terjadi!'' tuturnya.

Setelah makan malam bersama Bloom yang kikuk, Perry diajak naik helikopter. ''Lalu, dia melamarku. Ketika kami mendarat di sebuah bangunan, aku turun tangga dan melihat keluarga beserta teman-temanku ada di sana. Wooow... banyak sekali bunga,'' ujarnya.

Perry mengaku sangat bahagia. ''Rasanya seperti ketika Kanye melakukannya untuk Kim, Anda akan merespons, 'Ya Tuhan!'. Dan aku berkata, 'Ya Tuhan!'' ucapnya. ''Dia hebat. Aku sangat mencintainya,'' imbuhnya.

Ya, pada Hari Valentine lalu, West memberikan kejutan kepada Kardashian dengan mendatangkan pemain saksofon Amerika, Kenny G. Kenny lantas memainkan alunan lembut saksofonnya di ruang tamu rumah mereka yang dipenuhi bunga mawar.