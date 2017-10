Kementan Raih Dua Penghargaan TOP IT 2017

jpnn.com, JAKARTA - Pada era Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Karena itu, Kementan menjadi satu-satunya kementerian yang meraih dua penghargaan TOP IT 2017 sekaligus.

Yakni penghargaan untuk kategori TOP IT Implementasi on Ministry 2017 dan kategori TOP IT Leadership 2017 di Jakarta, Selasa (31/10).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Majalah Itech bersama asosiasi TIK dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Hadir menerima pengharaan ini yakni Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan, Suwandi.

Pada kesempatan ini, Suwandi menjelaskan penghargaan yang diraih Kementan adalah hasil dari komitmen untuk membangun satu data satu peta dengan menerbitkan regulasi, membangun infrastruktur TIK secara besar besaran, peningkatan kapasitas SDM, perancangan program TIK, pengorganisasian, eksekusi dan evaluasi.

Dengan begitu, pengelolaan pembangunan pertanian sudab menerapkan IT dan pertanian digital mendukung dan mempercepat pencapaian target swasembada pangan dan kesejahteraan petani.

Beberapa terobosan yang telah dilakukan Kementan meningkatkan TIK yakni sejak 2016 Kementan telah meningkatkan infrastruktur TIK dengan kapasitas dan kecepatan 3 kali lipat dibandingkan 2015.