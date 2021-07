Kendalikan Situasi Darurat, Jokowi Harus Segera Panggil Wiranto

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra Arief Poyuono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera berbicara dengan eks Menko Polhukam Jenderal (Purn) TNI Wiranto.

Menurut Arief, Presiden Jokowi membutuhkan masukan dari mantan Panglima TNI yang juga ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu guna menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

"Jokowi mesti minta masukan dari Jenderal Wiranto dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan ancaman krisis multidimensi akibat PPKM Darurat," ucap Arief dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (11/7).

Mantan waketum Partai Gerindra itu bahkan meyakini bila Wiranto masih masih menjadi menko polhukam, situasinya tidak akan seperti sekarang ini.

"Apa pun dalam keadaan darurat, the real four star general Wiranto is the best. Cikeas juga bisa dikunci sama dia," sambung Arief.

Pentolan FSP BUMN Bersatu itu juga menilai kemampuan Wiranto sudah teruji dalam segala medan. Baik darurat politik, ekonomi, hingga negara sekalipun.

"Beliau mampu dan punya pengalaman mengendalikan situasi darurat. Leadership dan strategi beliau itu dibutuhkan untuk memberikan jalan bagi pemerintahan Jokowi keluar dari situasi darurat," tutur Arief.

Arief juga menyebut bahwa Wiranto adalah jendral lapangan yang mumpuni untuk bisa mengendalikan situasi darurat seperti yang dihadapi pemerintah saat ini.