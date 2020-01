Kento Momota Tutup Malaysia Masters 2020 dengan Fantastis

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Tunggal putra Jepang Kento Momota menjuarai Malaysia Masters 2020 setelah mencatat kemenangan ke-14 dari 15 pertarungannya dengan bule Denmark bernama Viktor Axelsen.

Dalam laga final yang merupakan pemungkas partai puncak Malaysia Masters tahun ini di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Minggu (12/1) malam WIB itu, Momota menang dua gim langsung 24-22, 21-11.

Tukang catat statistik di BWF merangkum, duel antara peringkat satu dunia (Momota) melawan ranking lima ini berlangsung dalam durasi 54 menit.

Momota hanya merasakan perlawanan yang sesungguhnya dari Axelsen di gim pertama. Pada gim kedua, Momota sudah jauh di atas angin, bermain sedikit santai mencoba beberapa pukulan baru.

Highlights | A world-class performance gives Kento Momota the first title of the year at the PERODUA Malaysia Masters ????#HSBCBWFbadminton #MalaysiaMasters2020 #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour pic.twitter.com/oUzppLw8uv — BWF (@bwfmedia) January 12, 2020