Keren! Platform Konten Radio Karya Anak Bangsa Raih Penghargaan di Las Vegas

jpnn.com, JAKARTA - Platform konten radio karya anak bangsa, Radio.Cloud meraih penghargaan di Las Vegas.

Radio.Cloud adalah tools berbasis cloud untuk memproduksi dan membuat manajemen konten radio.Tools satu ini dikembangkan oleh talenta muda Indonesia, dengan supervisi tim dari Jerman.

Radio.Cloud memenangkan penghargaan Best of Show by Radio World dan Product of The Year di NAB Show. Penghargaan ini berlangsung di Las Vegas pada 19 April 2023.

Ini adalah tahun kedua Radio.Cloud meraih penghargaan bergengsi. Platform ini juga mendapat penghargaan Product of the Year Awards di NAB Show 2022 dalam kategori Radio dan Asset Management, Automation & Playout.

Selain itu, platform ini juga telah membantu lebih dari 160 broadcaster di Eropa dan Amerika Utara, dalam memproduksi konten berbasis cloud.

Radio.Cloud berbeda dengan tools berbasis cloud lainnya. Ini adalah platform didesain sangat inovatif untuk memenuhi kebutuhan teknikal dan operasional para broadcaster.

Keberhasilan Radio.Cloud tak lepas dari talenta-talenta lokal yang bercita rasa global. Radio.Cloud yang berada di bawah PT Nexcast Indonesia ini terdiri dari 13 software developer berpengalaman dan berdedikasi tinggi.

Keberhasilan ini menunjukkan satu hal, yaitu talenta Indonesia memiliki daya saing tingkat global. Software yang diciptakan oleh developer Indonesia telah berhasil memenuhi kebutuhan broadcaster global.